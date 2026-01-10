LABI名古屋（名古屋・中村区） 名古屋駅周辺にあるヤマダ電機の「LABI名古屋」が2月1日の営業を持って閉店することがわかりました。 ヤマダ電機の都市型店舗「LABI名古屋」は、名古屋市中村区の名鉄百貨店前にあるナナちゃん人形のすぐ近くにあります。 関係者によりますと、「LABI名古屋」は店舗統合のため、2月1日の営業をもって、閉店するということです。 閉店後は、商品修理などのアフターサービスは、