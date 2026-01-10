［高校選手権・準決勝］神村学園（鹿児島）１（９PK８）１ 尚志（福島）／１月10日／MUFGスタジアム（国立競技場）１月10日に第104回全国高校サッカー選手権の準決勝が国立競技場で開催され、尚志（福島）は神村学園（鹿児島）と対戦。５分にFW根木翔大（３年）のクロスからFW岡大輝（３年）のダイビングヘッドで先制も、73分に同点弾を献上。１−１で迎えたPK戦は８−９で競り負け、決勝進出はならなかった。悔しい結果に終わ