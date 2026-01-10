1月10日、台湾・台北ドームで行われた『第40回GOLDEN DISC AWARDS』で、ジェニーがデジタル音源部門本賞とグローバルインパクトアワード with PRIZMを受賞した。【映像】美脚あらわなミニスカで登場！3度の受賞にびっくりするジェニー（4時間44分頃〜）今回ジェニーは昨年リリースした「like JENNIE」でデジタル音源部門本賞を受賞。深い赤のミニドレスをまとい登場すると、会場からは大きな歓声が。ジェニーは「久しぶりにGOL