今回、Ray WEB編集部は理不尽な上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・ミウは、新卒で今の会社に入社しました。毎日、忙しく過ごしていると……？友人に旅行に誘われ、有給を取ろうとするミワ。しかし上司に、理不尽な理由で休みを却下されてしまいます。この後、ミワはどのような対応をするのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：CHIHIROライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】“有給申請