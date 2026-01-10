J1アビスパ福岡は10日、雁の巣球技場（福岡市）で東海大福岡高と今年初の練習試合（30分×3本）を行い、2024年に右膝の大けがを負い、リハビリが続いていた城後寿（39）が実戦復帰した。試合は11―1でアビスパが勝った。「疲れた〜」。20分間のプレー後、そうつぶやいた城後の表情には、充実感が漂っていた。対外試合は膝を負傷して以降、初めてといい、約1年3カ月ぶりとなる。アビスパの「キング」が2本目に登場すると、スタ