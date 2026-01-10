中島健人さん（31）が9日、自身がアンバサダーを務めるイタリアの高級ブランドのイベントに登場。ローマに滞在した時の思い出や、バレンタインデーで大切にしている思いを明かしました。今回、『ブルガリ』の アンバサダーに就任した中島さん。ブルガリの豪華ジュエリーや時計を身に着けて登場し、報道陣からの質問に答えました。2024年に配信された海外ドラマの撮影で、1か月間ローマに滞在したことがある中島さん。当時の思い出