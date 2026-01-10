９日のＴＢＳ系「ハマダ歌謡祭オオカミ少年」は、歌唱力抜群のディズニー声優が登場し、ネットで「何者？」「テレビで観れるとは」「異次元」と騒然となった。実写版「アラジン」でジャスミンの吹替声優と歌唱を務めた木下晴香（２６）。透明感の美貌で「私、バラエティー番組自体が初めてでして、ビクビクしてるんです」。浜田雅功に「歌はド下手なんですか？」とイジられると「生業とさせていただいております」と笑わせた