女子プロレス「スターダム」のゴッデス王座戦（１０日、東京・後楽園ホール）は王者組の刀羅ナツコ＆琉悪夏が、挑戦者組のＡＺＭ＆天咲光由を一蹴し、４度目の防衛に成功した。王者組は３日の新宿大会で急遽行われたゴッデス王座次期挑戦者決定３ＷＡＹタッグマッチを制したＡＺＭ＆天咲をＶ４戦で迎え撃った。序盤から場外乱闘でペースを奪ったが、敵軍の好連係に苦戦を強いられる場面も。終盤には刀羅が天咲に得意の天聖ま