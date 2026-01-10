◆第１０４回全国高校サッカー選手権準決勝鹿島学園（茨城）１―０流通経大柏（千葉）（１０日・ＭＵＦＧ国立）鹿島学園が後半終了間際の途中出場のＦＷワーズィージェイヴェン勝（２年）の劇的ゴールで流通経大柏を１―０で下し、同校初、県勢では４５年ぶりの決勝進出を決めた。＊＊＊鹿島学園は昨年３月に流通経大柏と練習試合を行っていた。トップ同士の対戦でスコアは「０―３」。小雨が降るピッチで、鹿島学園