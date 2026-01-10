なんで頑張って産んだほうが讃美歌を…讃えるべきは奥さんのほうなのでは…？しかも、いま歌うの!?頼んでもないのに勝手に我慢して、挙句の果てに「ご褒美が必要だ」「褒めろ！」って意味がわからすぎて怖いですよね。【まんが】我慢したご褒美を欲しがる夫(ウーマンエキサイト編集部)