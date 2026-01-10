（高雄中央社）台湾プロ野球の台鋼ホークスは10日、入団2年目の昨季首位打者に輝いた呉念庭（前西武）が新主将に就任した。前主将の王柏融（前日本ハム）からたすきを渡された呉は、「人前で話すのが苦手だから最初はちょっと迷った」「主将を務めるのは人生初めてだ」と明かしつつ、「球場の内外を問わずチームメートの心に寄り添いみんなを盛り上げる」と意気込みを語った。昨季は首位打者のほかベストナインとゴールデングラブ