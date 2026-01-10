1月17日（土）よる9時 第2話を放送 日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』。本日1月10日（土）に放送した第1話は、生田斗真が演じる超クセ強な動物学者・椎堂司のユニークな視点を通して、ペンギンの求愛行動をヒントに「なぜフラれるのか分からない」という恋愛の悩みをひも解く、本作ならではの切り口で描いたストーリー。そして第2話からは、筧美和子が物語に参戦。さらに笠原秀幸、今井隆文がゲスト出演し、物