中国のSNS・小紅書（RED）に8日、「海外に旅行に行く時はやはり家族に言ってはいけない」との投稿があり、反響を呼んだ。投稿者の男性は、以前日本を訪れた際に撮影したという東京タワーの写真をアップした上で、「私はもう28歳だ。今日家族に韓国に行くといったら『危険だから行くな』と言われた」とつづった。男性によると、過去には家族に黙って海外旅行をしたこともあるという。この投稿に中国のネットユーザーからは「日本や