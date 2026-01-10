女子パラレル大回転準々決勝滑走する三木つばき＝シュクオル（共同）【シュクオル（スイス）共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は10日、スイスのシュクオルでパラレル大回転が行われ、女子は昨季のW杯総合優勝の三木つばき（浜松いわた信用金庫）が予選を1位で通過し、上位16人で争う決勝トーナメント1回戦で竹内智香（広島ガス）を下したが、準々決勝で敗れた。他の日本勢は予選敗退。豊田亜紗（ヴィクトリア）は36