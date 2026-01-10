サッカーのJ1川崎フロンターレは10日、川崎市内で新加入選手の会見を行い、東京ヴェルディから移籍したDF谷口栄斗（26）が“谷口越え”を誓った。川崎Fで「谷口」と言えば、2014〜22年に在籍して4度のリーグ制覇などに貢献した同姓の日本代表DF谷口彰悟（34、現ベルギー1部シントトロイデン）のイメージが強く残る。同じセンターバックの谷口も「大学の時から憧れていた。守備の部分で安定感をもたらしていた欠かせない選手