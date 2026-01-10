プレミアリーグのマンチェスター・シティがボーンマスからアントワーヌ・セメンヨを獲得した。移籍金は6500万ポンド、契約は2031年までとなる。サイドアタッカーで、今季のプレミアではリーグ戦20試合で10ゴールを挙げている。そんなセメンヨだが、シティらしい選手ではないという意見もある。185cmとWGとしては大柄で、上手さよりも強さ・速さに目が行くプレイヤーだからだろう。ただ、近年はシティらしい、ペップ・グアルディオ