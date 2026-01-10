プレミアリーグのマンチェスター・シティがボーンマスからアントワーヌ・セメンヨを獲得したと発表した。移籍金は総額6400万ポンド、契約は2031年までの長期契約となる。今季のセメンヨはボーンマスでの前半戦だけで、10ゴールを決めており、現在リーグ戦3試合連続ドローのシティにとって状況を変えてくれるゲームチェンジャーになると予想される。そんなセメンヨの加入で、シティの既存WGの去就に注目が集まっている。特に昨季の