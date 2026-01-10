レアル・マドリードを率いるシャビ・アロンソ監督が、スーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝のバルセロナ戦に向けて意気込みを述べたほか、フランス代表FWキリアン・エンバペの出場についても語った。10日、スペイン紙『マルカ』が指揮官のコメントを伝えている。レアル・マドリードは8日、スーペルコパ・デ・エスパーニャ準決勝でアトレティコ・マドリードに2−1で勝利。11日に行われる決勝では、前回王者であるバルセロナとの