自民党の古屋圭司選対委員長は10日、早期の衆院解散の見方が浮上していることを巡り、候補者未定選挙区の解消に意欲を示した。自身のフェイスブックに「速やかな解消作業を進める。後は高市早苗首相の判断に尽きる」と投稿した。