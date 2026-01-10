歌舞伎俳優の松本幸四郎（５３）と市川染五郎（２０）が１０日、東京・東劇でシネマ歌舞伎「歌舞伎ＮＥＸＴ朧（おぼろ）の森に棲む鬼」（幸四郎版）の公開記念舞台あいさつを行った。劇団☆新感線の脚本家・中島かずき氏と演出家・いのうえひでのり氏による新作歌舞伎（２０２４年新橋演舞場公演）を収録。幸四郎主演で染五郎が共演している。シェイクスピアの「リチャード三世」を下敷きに、うそと欲望に支配される男の物語