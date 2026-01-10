タレントの南明奈（36）が10日までに更新された俳優・中尾明慶（37）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。不思議だと思う芸能人夫妻について語った。南は夫「よゐこ」の濱口優とは18歳差。しかし、「優さん、気持ちが若いから、そんなにおじさんって感じはしない」と年齢差はあまり感じないことを口にした。「ここのご夫婦は不思議」と中尾から言われると、「私からしたら、こっちも不思議ですよ」と言い返した。中尾の妻は