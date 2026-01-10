「全国高校サッカー選手権・準決勝、神村学園１（９ＰＫ８）１尚志」（１０日、ＭＵＦＧ国立）高校総体王者の神村学園（鹿児島）が死闘のＰＫ戦の末、尚志（福島）を下し、初の決勝進出を決めた。夏冬２冠に王手をかけた。１０人目まで及んだ激闘ＰＫ戦の影響か、日本テレビの中継ではまさかの実況ミスが起こり、話題を呼んだ。互いに６人目を成功させて５−５で７人目へ。神村学園が先に成功させたが、日本テレビ・川畑一志