「サポーターと一つになって、等々力を要塞にしよう！」。川崎フロンターレのファン・サポーターにそう呼びかけたのは、ファジアーノ岡山から加入したGKスベンド・ブローダーセンだ。10日に行われた『2026特別シーズン新加入選手会見＆クラブ創設30周年記念事業発表会見』では、流暢な日本語で決意を述べた。世代別ドイツ代表経験者でもあるブローダーセンは、2021年にザンクト・パウリから横浜FCに移籍。横浜FCで約2年半、岡山