女優の新川優愛が１０日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。飲食店での心温まるエピソードを明かした。新川は「先ほどバーミヤンに入ったのですが、自分の子供がグズグズで『今日大変な日かなぁ』って思ってたんですね」と中華料理ファミリーレストラン「バーミヤン」での子どもの様子に言及。困っていたようだが「でもそこで隣にいたおじいさまとおばあさまがずっとご飯を食べるのを見守っていてくれて、一口食べる度に『ナイス！』