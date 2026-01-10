エイコーは、推し活向け新商品「ぱしゃクリップ」(エイコーオリジナルブランド商品)を全国のアニメ・ホビーショップにて販売する。推し活向け新商品「ぱしゃクリップ」ぱしゃクリップ(全4種)は、1月発売予定。価格は、各550円。本体サイズは、約H73ｍｍ。種類展開は、ピンク、ブルー、グリーン、ブラック。アクリルスタンドに装着「ぱしゃクリップ」は、手持ちのアクリルスタンド(推奨サイズ：H11×W4cm)にワンタッチ装着するだけ