1月10日、中山競馬場および京都競馬場のウイナーズサークルで、2025年度厩舎関係者表彰の表彰式が行われた。優秀騎手賞、優秀障害騎手賞、障害騎手特別賞、フェアプレー賞など各賞の受賞者が登場し、ファンの前で喜びと新シーズンへの抱負を語った。●戸崎圭太騎手優秀騎手賞（全国第1位）＆フェアプレー賞「馬が頑張ってくれて、ファンの皆様が応援してくれて、この賞を取れたと思っています。今年もこのような賞を取れるように