埼玉県横瀬町で「あしがくぼの氷柱」の夜間ライトアップが始まり、幻想的な光景が広がっている。冬場の観光誘客を目的に、町観光協会が２０１４年から毎年実施。地元住民が山肌に沢水をまいて、高さ約３０メートル、幅約２００メートルの氷の芸術をつくり出した。年末からの厳しい冷え込みで、例年になく良い出来に仕上がったという。ライトアップは２月２３日までの予定で、土日祝日はインターネットで観賞の事前予約もでき