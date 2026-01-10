WTTシンガポールグランドスマッシュ2026は2月19日から3月１日にかけて、シンガポールのシンガポール・スポーツセンターで開催されます。世界のトップ選手がシンガポールに集まり、世界ランキングポイント2000点をかけて競い合います。応募締め切りの時点での男子シングルスのランキングトップ5は王楚欽、林詩棟、ウーゴ・カルデラノ、張本智和、トルルス・モーレガードの各選手です。女子シングルスのランキングトップ5は孫穎莎、