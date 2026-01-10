Q. 「よく噛むだけで痩せる」って本当ですか？Q. 「最近、体重が増えてきて悩んでいます。運動は苦手なので、できるだけ簡単な方法でダイエットしたいです。友人から『噛む回数を増やせば痩せる』とアドバイスされたのですが、本当に効果はあるでしょうか？」A. すぐに体重が落ちるわけではありませんが、長期的にはダイエット効果が期待できますまず結論からお伝えすると、長期的に見れば「よく噛むこと」でダイエット効果が期待