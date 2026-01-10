ソフトバンクの山川穂高内野手（34）が10日、春季キャンプ開始（2月1日）から全体練習合流までの期間を単独でトレーニングする方針を明かした。キャンプ中盤の第4クール初日（2月14日）まで独自の調整が認められているS組スタートの大砲は、自らを強い意志で追い込む。昨季の春季キャンプは、チームメートがいる宮崎で調整を続けたが、今年は一人で黙々とトレーニングすることにした。すでに福岡県内にある球場を予約済みだと