アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は10日、オーストリアのツァウヘンゼーで女子滑降第4戦が行われ、41歳のリンゼイ・ボン（米国）が1分6秒24で優勝した。今季2勝目、通算84勝目で、ミラノ・コルティナ冬季五輪に向け、改めて存在感を示した。カイサビクホフ・リー（ノルウェー）が0秒37差の2位、ジャクリーン・ワイルズ（米国）が3位だった。（共同）