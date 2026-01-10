Ｊ１川崎に新加入の選手たち。（後列左から）谷口、紺野、長谷部監督、山原、ブローダーセン、（前列左から）関、林、長、山市、持山＝川崎市幸区Ｊ１川崎は１０日、川崎市内で２月開幕の特別大会「百年構想リーグ」に向けた新体制を発表した。今年はクラブ創設３０周年の節目を迎える。就任２年目の長谷部茂利監督（５４）は「目標は優勝。新たに加わった９名と既存の選手、ファン・サポーターと共に戦っていく」と決意表明した