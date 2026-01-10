７日、敦煌印局を見学する来訪者。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌1月10日】中国甘粛省敦煌市は近年、地元の豊かな文化を活用した経済のてこ入れに取り組んできた。書籍をテーマとした「敦煌書局」、印章文化を前面に打ち出した「敦煌印局」、グルメを軸にした「敦煌食局」などの文化施設を整備し、新たなランドマークとして発信することで、敦煌の魅力をより立体的に示し、多くの観光客をひきつけている。６日、敦煌