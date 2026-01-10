■11日（日）の天気日本海側を中心に大雪、猛吹雪となり、西日本の平地でも雪の積もるところがありそうです。西日本、沖縄九州や四国でも雪が降り、大雪となるところがあるでしょう。最高気温は10日（土）より10℃前後下がり、大阪8℃、福岡7℃、鳥取3℃の見込みで、極寒となりそうです。東日本、北陸は雪や風が強まり、大荒れとなるでしょう。積雪が短時間で急増するおそれがあり、車の立ち往生などに十分注意が必要です。関東は