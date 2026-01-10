【リオデジャネイロ＝大月美佳、ワシントン＝淵上隆悠】ベネズエラ政府は９日の声明で、米国と外交関係再開に向けた協議を始めると発表した。「相互利益につながる議題に取り組むことが目的」とし、外交団を米国に派遣するとした。米ＣＮＮによると、米側も９日、ベネズエラの首都カラカスに代表団を送った。２０１９年から業務を停止している大使館の再開を模索している模様だ。トランプ米大統領は９日、ホワイトハウスで記