東京世界陸上女子１００メートル障害の日本代表・中島ひとみが１０日に放送されたフジテレビ系「逃走中新春ＳＰ第２夜」に出演。１００分逃げ切れば１２０万円のゲームで、残り９３分５９秒で確保され、１７人中で脱落第１号となった。追い詰められるのが嫌で屋外にいた中島は、ハンターの接近に気づいて建物の中へ。俊足を生かして距離はなかなか縮まらず逃げ切れるかに見えたが、行き止まりのドアが開かずに終了。中島は「悔