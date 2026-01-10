カターレ富山は10日、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」および2026-27シーズンのトップチーム新体制を発表した。富山は昨季のJ2リーグ戦で17位。安達亮監督が引き続き指揮を執る。背番号については、プロ2年目の19歳MF亀田歩夢が25番から7番に変更。新戦力では、地元出身のFW中島裕希(←町田)が30番、MF谷本駿介(←愛媛)が14番、FWキム・テウォン(←ポルティモネンセ)が42番を着ける。以下、トップチ