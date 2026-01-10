レイラック滋賀FCは10日、角田誠監督(42)がチーム統括本部の強化部長に就任することを発表した。角田監督は2024年8月から滋賀を指揮。チームは昨季にJ3・JFL入れ替え戦を制し、初のJ3昇格を果たした。クラブは同日、UEFA Pro Licenceの資格を持つ和田治雄(56)ヘッドコーチの監督就任も報告している。以下、角田誠氏のクラブ発表プロフィール●角田誠(かくだ・まこと)■生年月日1983年7月10日(42歳)■出身地京都府■資格JFA A