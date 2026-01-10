本日1月10日（土） 日本テレビ系にて放送した、日本一の歌声を決める大会「歌唱王 〜第13回大会 全日本歌唱力選手権〜」の優勝者が決定！小学5年生の“天才演歌少年” 西山琳久（にしやま・りく）が優勝を果たした。第13回となった今回は、応募総数1万2,517件の中から予選を勝ち抜いた12名が個性あふれる歌声を披露し、ハイレベルな戦いを繰り広げた。ファーストステージでは“長崎県佐世保市で300年の歴史を受け継ぐお寺の住職”