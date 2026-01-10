セカンドバッカーが、6月より全国ツアー2026＜あの時こうしておけばよかった＞を開催することを発表した。本ツアーは6月13日の千葉LOOK公演を皮切りにワンマンシリーズとして9公演、そして対バンシリーズとして東名阪3公演の全12公演を開催する。対バンアーティストは後日発表とのこと。チケットオフィシャル1次先行もスタートし、1月25日までの申し込みとなっている。セカンドバッカーは1月21日には、新曲「喧嘩するほど」をリリ