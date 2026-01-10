「Novel Coreがついに手の内をすべて明かした」──そんなふうに思える4thアルバム『PERFECTLY DEFECTiVE』が1月14日にリリースされる。HIPHOP、ROCK、ボーカロイド、J-POPとさまざまなジャンルが混ざった楽曲を収録しているが、どの曲にも“Novel Coreらしさ”が感じられる。「覚悟ができたから作れた作品」と本人が語る同作には、どんな思いが詰まっているのだろうか。また、Novel Coreといえば、2月11日の＜Novel Core “BRAIN