上田綺世の妻・由布菜月さんがSNSで公表サッカー日本代表FW上田綺世（フェイエノールト）の妻で、モデル・タレントとして活動する由布菜月さんが1月10日、自身の公式SNSを通じて第一子を妊娠したことを報告した。投稿では「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます。今は体調も落ち着き安定期に入っている状態で、日々元気な胎動を感じることもでき、母子共に健康に過ごしています」と現在の状況を明かし、