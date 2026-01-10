１０日午前１１時１５分頃、秋田県美郷町金沢東根の住宅の玄関脇で、この家に住む無職高橋邦夫さん（８２）が、高さ約１メートルの雪に埋もれているのを妻が見つけた。高橋さんは病院に搬送されたが、約２時間後に死亡が確認された。県警大仙署は、高橋さんが屋根からの落雪に巻き込まれたとみて調べている。