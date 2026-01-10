中国企業が日本企業に対し、レアアース取り引きを一時停止する方針や新しい契約を結ばない方針を伝えたことが分かりました。複数の関係者によりますと、一部の日本企業はレアアースの取り引きを行っていた中国企業から取り引きを「待って欲しい」として一時停止する方針や新しい契約を結ばない方針を伝えられたということです。中国商務省は6日、高市総理の台湾有事をめぐる発言への対抗措置として、日本に対し軍事転用の可能性が