元ニッポン放送・松本秀夫アナウンサー（64）率いる劇団チェンジアップが10日、東京・コフレリオ新宿シアターで、「笑あっぷあっぷナイター第4回劇団チェンジアップ新春公演」を行った。同公演は、プロ野球大好き作家陣の書き下ろしショートコントを川尻哲郎氏（57）前田幸長氏（55）に加え、今回初参加の岡崎郁氏（67）の元プロ野球レジェンドらが登壇。座長の松本アナが脚本を手がけた“野球の神様”をテーマにした人情喜劇も披