老後の生活が気になったら、まずは、年金がどれだけもらえるのか調べてみてはどうでしょう。50歳以上の場合、毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」のハガキをみれば「いくらもらえるか」が一目で分かります。ただし、ここに記載されている年金額は、支給される年金の見込額で、手取り額ではありません。今回は、忘れてはいけない、年金から天引きされる費用にどんなものがあるのか紹介します。ねんきん定期便が届いたら？