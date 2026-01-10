埼玉県の女性遺体遺棄事件で、死体遺棄容疑で逮捕された職業不詳、山口新容疑者（53）が「女性宅の前で鼻を数発殴った。車に押し込み自宅に連れて行った」との趣旨の供述をしていることが10日、捜査関係者への取材で分かった。