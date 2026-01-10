2025年の京成杯オータムハンデキャップ（G3）を制したホウオウラスカーズ（牝8・美浦・高木登厩舎）が、1月10日付で競走馬登録を抹消した。今後は北海道日高郡新ひだか町の岡田スタッドで繁殖馬となる予定。【京成杯AH】軽量ホウオウラスカーズが突き抜けて波乱京成杯AH重賞Vなど重賞戦線でも活躍ホウオウラスカーズは2018年5月18日生まれ。父ディープインパクト、母ビーコンターンという血統で、馬主は小笹芳央氏。JRA通算成