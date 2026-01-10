『家族全員でいじめと戦うということ。』（さやけん/KADOKAWA）第20回【全57回】【漫画】本編を読む「お姉ちゃん学校でいじめられているんだって」息子の一言がきっかけで、母親は娘・ハルコの言動に違和感を抱くようになる。その結果分かったのは、ハルコが4年間、ひとりでいじめに耐えて隠し続けていたこと。いじめの本当の加害者は、被害者は誰？ いじめと向き合う家族が希望を取り戻すまでの物語『家族全員でいじめと戦うとい