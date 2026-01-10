バレーボール男子日本代表の主将・石川祐希（ペルージャ）が古巣に復帰する可能性が浮上している。イタリアのバレーボールメディア「ｉＶｏｌｌｅｙＭａｇａｚｉｎｅ」は、イタリア１部ミラノのロベルト・ピアッツァ監督が希望するチーム編成について報道。「ピアッツァ監督の希望リストには、ペルージャで２シーズン目を過ごしている石川祐希の名前が含まれている」と伝えた。石川は２０２０〜２１年シーズンから２３〜２